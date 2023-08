Szeptember 10-től minden vasárnap este a szórakozásé lesz a főszerep a TV2-n, mert a világ egyik legsikeresebb zenés formátuma, a Mutasd a hangod! érkezik Stohl András műsorvezetésével.

Az eredetileg dél-koreai műsort eddig 41 országban mutatták be, Dél-Koreában már a 10. évadnál jár, és a 2021-ben legtöbbször átvett formátumként tartja számon a televíziós szakma - mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója. Hozzátette: a Mutasd a hangod! - ahogy korábban Németországban is - limitált évaddal mutatkozik be idén ősszel, és nagy öröm a csatornacsaládnak, hogy ez az újabb formátum tovább színesíti a TV2 legendás hétvégi szórakoztató showműsorainak sorát.

A Mutasd a hangod!-ban Hargitai Bea, Rákóczi Feri és Papp Szabi lesznek a segítségei azoknak a játékos kedvű pároknak, akiknek 6 civil énekelni tudó vagy éppen nem tudó karaktert kell lefülelniük. A játék természetesen nem babra megy, ha a páros sikeresen kiválasztja tátogás alapján a hamis hangokat, akkor 500 ezer forintot zsebelhetnek be körönként. Lesznek hangos viták, őszinte csalódások, szívből jövő jótanácsok, de ami biztos: döbbenetes meglepetésekre lehet számítani.

A fődíj 5 millió forint, amennyiben a játékospárnak sikerül egy jó hangú énekest utoljára hagynia. Ha nem, akkor elveszítik minden pénzüket. A döntős egy hazai sztárral énekel majd duettet, így a műsor fináléjában főszerepük lesz a bevállalós énekeseknek is – többek között Caramelnek, Tóth Andinak, és Radics Giginek –, akiknek szintén fogalmuk sem lesz róla, kivel kell akkor és ott, spontán duettezniük.

Az őszi műsordömping tehát folytatódik a TV2-n! Szeptember 4-től jön a TV2 nagysikerű gasztro-tehetségkutatójának legújabb évada, a Séfek séfe. A tét óriási, és a séfjelöltek mindent megtesznek azért, hogy kivívják Vomberg Frigyes, Krausz Gábor és Wolf András elismerését.

És ha ennyi nem lenne elég, tovább dübörög a sikerműsorok hétvégéje szombaton este a Szerencsekerék VIP adásaival, vasárnap pedig a Sztárban Sztár leszek! negyedik évadával, amihez csatlakozik a Mutasd a hangod!

Szeptember 10-től vasárnaponként 21 órakor Mutasd a hangod! a TV2-n!