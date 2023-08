G.w.M egy interjúban beszélt őseiről. „Édesanyám részéről az összes felmenőm zenész volt. Anyai részről a nagymamámék Zámbók, kiskoromban a dédimamámhoz sűrűn járt fel Jimmy, és játszott is velem, de nagyon kicsi voltam, így csak halvány emlékeim vannak róla. Így aztán lehet, hogy van rokoni kapcsolat is köztünk. Nekem ez az út adott volt: vagy csibész leszek vagy zenész. Így ötvöztem ezt a kettőt, és most itt ülök, de szerencsére inkább zenész lettem" – mondta a rapper. A Bors megkereste Zámbó Krisztiánt.

Nem tudom igazolni, se cáfolni azt, amit Márk mond. Tehetséges srác, jó zenész, és egyáltalán nem szégyellném, ha rokonok lennénk, sőt... Nem hiszem, hogy ezt ilyen komolyan kellene venni! Az viszont lehet, hogy poénból egyszer állíttatok egy családfát, akkor ki is derülhetne! Márkkal ismerjük, kedveljük egymást, de ez még nem merült fel eddig. Nem tudom, most hogyan került ez a dolog elő, de nem bánnám, hiszen Márk tehetséges zenész. A múltkor a Tóth Andi kitalálta, hogy az ő ereiben is csörgedezik "Zámbóvér", és azt sem bánnám. A Zámbó család elég terebélyes, nagyon sokan vagyunk, bármi megeshet! Azért ha jobban megnézel bennünket, nem sokban hasonlítunk Márkkal egymásra" - magyarázta Krisztián, Zámbó Jimmy egyik fia.