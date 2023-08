Egyre nő a feszültség Tóth Gabi és Krausz Gábor válásával kapcsolatban, de nem a házaspár, hanem a kritikusok és az énekesnő, valamint annak családja között. Tóth Gabinak nemrég elege lett, már a feljelentést fontolgatja a zaklatókkal szemben, most újra üzent a kiborulása után.

Nemcsak Tóth Gabit és Krausz Gábort viseli meg a válás, hanem a közvetlen környezetüket is, főleg Tóth Gabi családját. Nemrég nővére, Tóth Vera is elkeseredetten üzent az embereknek, hogy hagyják békén a családjukat és húgát is, mert tönkremennek idegileg attól a sok gyűlölettől, amit kaptak az elmúlt napokban.

A kritikákat elsősorban azért kapja az énekesnő, mert a jelek szerint máris új párja van, lehetséges, hogy miatta ment tönkre a házassága is. Tóth Gabi még nem árult el részleteket arról, hogy mi van közte és táncosa, Papp Máté Bence között, de feltűnően sok időt töltenek együtt, már közös nyaraláson is voltak.

Tóth Gabi tegnap a privát oldalán fejezte ki nemtetszését azzal kapcsolatban, hogy már paparazzik másznak át a kerítésén azért, hogy őt fotózzák az otthonában. Úgy gondolja, ezzel már átléptek egy határt, azt állítja, hogy megteszi a szükséges jogi lépéseket az ügyben.

Azóta újabb üzenetet tett közzé, az egyik sikeres hazai együttes, a Follow the flow egyik dalának szövegét idézte kislányával közös fotója mellett.

Mikor rám szakad a felhő, túl sok a gyűlölet. Körülöttem, mint sűrű erdő, de magamban nem tűröm meg.