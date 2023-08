"Édesanyám részéről az összes felmenőm zenész volt. Anyai részről a nagymamámék Zámbók, kiskoromban a dédimamámhoz sűrűn járt fel Jimmy, és játszott is velem, de nagyon kicsi voltam, így csak halvány emlékeim vannak róla. Így aztán lehet, hogy van rokoni kapcsolat is köztünk. Nekem ez az út adott volt: vagy csibész leszek vagy zenész. Így ötvöztem ezt a kettőt, és most itt ülök, de szerencsére inkább zenész lettem" - mondta a Hot magazinnak a rapper.

Mint ismert, Jimmyben nem nagyon hitt a família, de G.w.M-nek ilyen gondja nincs. "Szerencsére az egész család támogat. Kiskoromban a nagymamám néha fejen kólintott, amikor azt mondtam, hogy rapper leszek, mert nyilván mert azt sem tudta, mi az. De ma már minden körülöttem lévő ember támogat, és büszke rám a családom. Az pedig, hogy bíznak bennem, csodálatos érzés" - közölte.