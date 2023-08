Több mint 100 millió lemezt adott el világszerte a Grammy-díjas Britney Spears, aki ezzel minden idők egyik legsikeresebb énekesnője. Az amerikai lány, habár azt hangoztatta karrierje kezdetén, hogy szűzen fog férjhez menni, ma már harmadik férjétől válik és rengeteg botrányon van túl. Fiait elvették tőle, megjárta az elvonót is, édesapja gyámságából kiszabadulva pedig ismét aggasztó hírek láttak napvilágot vele kapcsolatban. Összeszedtük a 42 éves pophercegnő legnagyobb botrányait.

Britney Spears 1981. december 2-án született McCombban, az Egyesült Államokban. Hamar kiderült, a színpadra született, már tinédzser korában is szerepelt filmekben. Ami a magánéletét illeti, első szerelme Justin Timberlake volt, akivel 2022-ben szakítottak. Ez év decemberében jelent meg az énekes Cry Me a River című dala, aminek kapcsán olyan pletykák kezdtek el terjengeni, hogy Britney hűtlen volt. A Limp Bizkit egyik tagja állította, kapcsolata volt az énekesnővel, ő azonban ezt tagadta. Azzal is kiverte a biztosítékot, amikor 2003-ban az MTV Video Music Awardson csókolózott Madonnával. Ez azonban mind semmi ahhoz képest, ami azóta történik az énekesnővel.

Első házassága mindössze 55 óráig tartott, 2004. január 3-án Las Vegasban ment hozzá egyik gyerekkori barátjához, Jason Alexanderhez. Rá fél évre Kevin Federline jegyezte el az énekesnőt alig három hónapos ismeretség után. Ez azért kavart hatalmas port, mert a férfi nem sokkal azelőtt szakított a terhes Shar Jacksonnal. Egy évvel esküvőjük után, 2005 szeptemberében született meg első fiuk, Sean Preston Federline, a második, Jayden James Federline 2006 szeptemberében.

Alig volt két hónapos a pici, amikor az édesanya bejelentette, válik.

Azt hiszem, rossz okok miatt házasodtam meg. Ahelyett, hogy a szívemet követtem volna, és valami olyasmit tettem volna, ami igazán boldoggá tesz. Csak azért csináltam, mert mindenki ezt teszi" - nyilatkozta az énekesnő, akinek férjével közös felügyeleti joguk lett a gyerekek felett. Ezt azonban megelőzte az, hogy nagynénje halála után Britney drogrehabilitáción vett részt. Másnap kopaszra borotválta a fejét, majd több gyógykezelésen is megjelent. 2008-tól lett Federline a gyerekek egyedüli nevelője, Britney ugyanis megint pszichiátriára került. Ettől kezdve két gyámja volt, édesapja, James Spears, valamint ügyvédje, Andrew Wallet.

