Hamarosan új részekkel érkezik a TV2 legsikeresebb műsora, a Szerencsekerék, melyben Völgyi Zsuzsi is szerencsét próbálhatott korábban. A vetélkedő legújabb előzetesében megdöbbentő dolgot árul el magáról az énekesnő, aki szerint nem tehet arról, hogy sokan bántónak tartják a viselkedését.

A Romantic énekesnője is ellátogatott Kasza Tibi műsorába, ahol egy meglepő dolgot árult el magáról. Nem nevezné betegségnek, de valamiért nem tudja megjegyezni az arcokat, sőt nehezen is ismeri fel a barátait és ismerőseit is, ha elsétálnak mellette az utcán. Az énekesnő szerint úgynevezett arcvakságban szenvedhet, ami miatt nem jegyzi meg az arcokat.

Ezért már nagyon sokszor került kínos helyzetbe akarata ellenére, többen is sértőnek találták már, hogy nem ismeri fel őket.