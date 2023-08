G.w.M hatalmasat kockáztat. Korábban már beszámoltunk róla, felhagy a haknizással, januártól csak zenekarral lép színpadra. Erre készül most gőzerővel a csapata, velük együtt természetesen a rapper családja is. Hogy hogyan, G.w.M most elárulta.

A rapper nem aggódik, ugyanis remek szakemberek veszik körül. "Nagyon furák vagyunk, mert hirtelen lettünk sokan a csapatban, és mindenki ugyanannyira szeretné, hogy ez egy jól működő projekt legyen, amiért sokat dolgoztunk. Szerintem meg is van az eredménye" – mondta a HOT! Magazinnak a zenész a siófoki fellépésükön.

Nem mondom, vannak hajnalba nyúló stúdiózások. Mi, ha dolgozunk, akkor délutántól délutánig csináljuk, plusz a háttérben a menedzsment is folyamatosan tevékenykedik. Olyan nagy fordulatszámon pörgünk, mint egy V12-es motor. Így a pihenésre nem sok idő jut, sőt, nincs is időm pihenni. A feleségem, Edina néha hagyja, hogy egy picit tovább aludjak, ilyenkor általában reggel tízkor kelek fel, de általában hajnali három van, mire elalszom, hiszen folyamatosan jár az agyam a zenéken, klipeken" – tette hozzá Márk, aki azt is elárulta, még álmában is alkot. "Volt, hogy elaludtam, és megálmodtam egy videóklip forgatókönyvét! Így született meg a Szingli állapot című zeném videója, ami, hála Istennek, sikeres dal lett a közönségnek köszönhetően. A téli klubszezonban nem lesz annyi buli, mint nyáron, akkor talán lehet pihenni egy picit, de ettől független folyamatosan ötletelünk, és tele vagyunk ambíciókkal. Még egy sportcsarnokturnén is gondolkodunk! Nem hiszem, hogy otthon kell ülni a hideg évszak alatt. Abszolút sikerre ítélném a produkciót. Ha nem hinnék benne, akkor nem lennék itt. Amiben hiszek, abba teljes mellszélességgel beleállok, és általában arannyá változik. Hiszem, hogy ez nem arany, hanem gyémánt lesz majd" – vallott őszintén érzéseiről G.w.M.