G.w.M előszeretettel bosszantja az embereket a közösségi oldalain, hol a pénzével, hol a luxuséletével, hol gúnyos megjegyzéseivel teszi azt. A rapper élvezi, ha botrány van körülötte, és mindig meg is találja a módját annak, hogyan érhetné el, hogy róla beszéljenek. Most egy olyan videót osztott meg, ami túlment egy határon, hiszen mások életét is veszélybe sodorta azért, hogy dicsekedjen a luxuséletével.

Kulcsár Edina és G.w.M sokszor kivívják a követőik unszimpátiáját a luxuscikkeikkel, de őket ez egyelőre nem zavarja. A negatív kritikák ellenére is folytatják, amit elkezdtek, főleg a rapper, aki semmitől sem riad vissza, ha arról van szól, hogyan villogjon a drága holmikkal.

Most nagyon felbosszantotta az embereket, ugyanis vezetés közben videózta méregdrága óráját és autója logóját, miközben egy kézzel sem fogta a kormányt. Az ügyben egy vezetéstechnikai szakértő is megszólalt és egyértelműen elmondta, hogy G.w.M mutatványa életveszélyes volt, nemcsak rá, hanem a közlekedés többi résztvevőjére is.

Épp egy vezetéstechnikai tréninget tartok, hát mit is mondjak... Ha valaki nem fogja a kormányt, az nagyon nagy baj. Az is baj, ha csak fél kézzel fogja, de a videón tulajdonképpen egyikkel sem. Egy vészhelyzetben nincs időnk pozicionálni a kezünket – szögezte le a szakértő, aki elárulta: a vészhelyzetek lélektana az, hogy a semmiből is kialakulhatnak. Egy szóval: életveszélyes!" - erősítette meg a Borsnak Albert Péter vezetéstechnikai szakember a videó láttán.

Egy bulvártémákkal foglalkozó csoportban is felkapták a témát, ahol nem kímélték a rappert a felelőtlen viselkedése miatt.

Mert így esélye sincs veszély esetén gyorsan korrigálni. Egy suttyó, aki magán és a családján kívül másokat is veszélyeztet. De rajosan, de rajosan..." - írta a bejegyzést közzétevő felhasználó kérdésére válaszolva egy kommentelő, hogy "Miért menő ököllel fogni a kormányt?".