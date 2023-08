"Petit a férjemnek hívom, annak tekintem, noha még nem esküdtünk meg. Nem is tudom, mikor lesz arra időnk. Ha valaki elénk állna azzal, hogy megszervezi a nagy napunkat, azonnal rávágnánk, legyen! Akár már holnap oltárhoz állnánk, mivel biztosak vagyunk egymásban. Jókat szoktunk mulatni azon, hogy a sajtó többet foglalkozik az esküvőnkkel, mint mi magunk. De erre most még várni kell. Mi már annak is örültünk, hogy idén legalább nyaralni eljutottunk" – árulta el Hajdú Péter párja.

"Peti gőzerővel az új műsorára készül, ráadásul az üzlettársammal, Mattesz Csillával a meglévő 7 Baby Spa mellett szeptember végéig 6 új üzletet nyitunk, ami rengeteg melóval jár. Erről szól most az élet, de még inkább az anyaságról, a kettő között meg igyekszem jól lavírozni" – tette hozzá a Story megkeresésére.