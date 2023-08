Dobó Ági és férje, Csaba már 14 éve alkotnak egy párt, kapcsolatuk pedig a külső szemlélők számára idillinek tűnik. Most egy tábort terveznek, ahova párokat várnak, a bejegyzésnek azonban nem örült mindenki.

A 14. évünket taposva együtt, 2 közös gyermekkel, hasonló célokkal megélni a mindennapokat nekünk sem könnyű, ahogy senkinek sem az. Pedig tudjuk: látszólag mindenünk megvan: egészségesek vagyunk és még van időnk... Viszont ahogy azt minden pár tapasztalja, az összhang, a meghittség és az intimitás, egymás megértése és megérzése, a párok közti kommunikáció egyáltalán nem mindig egyértelmű.

Számtalanszor voltunk már mi is fent és lent is, de mindig sikerült eddig fejlődni és továbbmenni egymásba kapaszkodva. Az önismereti utunkon végig tekintve ébredtünk rá arra, hogy mennyi csodálatos ember, esemény, helyszín, történés segítette az utunkat abban is, hogy a mai napig egy párként működünk, és családban nevelhetjük a gyermekeinket" - áll a közös képük mellett.

Egy kommentelő érdekes dolgokat állít és azt sérelmezi, hogy a házaspár PárTábort indít szeptemberben, miközben a férj más nőknek írkál - szúrta ki a Bors.

Lesz külön szeánsz is, ahol Csaba bevezeti a párosok férfitagjait abba a titokba, miként kell sunyiban írogatni 20 év körüli csajoknak az instán, a feleségük mellett? Az valóban hiánypótló lenne. Enyhén képmutató tanácsokat osztogatni egy olyan házaspárnak, ahol egyikük sem szent

– írta a hozzászóló, majd miután megosztotta a korántsem visszafogott véleményét, lezárásként egy bohóc jelzővel illette a párost, akik egyelőre nem reagáltak.