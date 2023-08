Mint írtuk, Némethyová Ivett korábban felbukkant többek között a Viasat3-on, az Ádám keresi Évát pucér párkeresőben (sok képet itt talál róla), a Házasodna a gazda nézői is látták, a Házasság első látásra című műsorban is szerepelt, ismerős lehet tehát a tévézőknek. Az Ivi Angel néven is ismert nő most nem a tévében tűnt fel - ellen elfogatóparancs volt érvényben: a police.hu nyilvánosan elérhető adatai szerint ugyanis 2023. augusztus 21-e óta csalás miatt körözték.

Szerda reggelre azonban lekerült a rendőrség körözési listájáról Némethyová Ivett. A rendőrság sajtóosztálya megerősítette, hogy valóban eltávolították a körözési listáról, arról azonban nem adhattak ki információt, hogy miért került le az oldalról.

"Azonnal bementünk a legközelebbi rendőrőrsre, ahol két órán át várakoztunk, mert az ott dolgozók nem tudtak semmit az ügyről, majd azt a választ kaptuk, hogy elnézést kérnek, valamit elgépeltek, nem kellett volna elfogatóparancsot kiadni ellenem, azonnali hatállyal le is vették a körözést. Roppant kellemetlenül érintett az ügy, hiszen rengeteget kellett magyarázkodnom" - mondta a nő a Blikk megkeresésére. Szerinte bosszúról van szó, valaki haragszik rá.

„Tájékoztatjuk, hogy az Ön által említett számú ügyben egy nőt hallgatott ki a rendőrség gyanúsítottként nagyobb kárt okozó csalás bűntett gyanúja miatt. A gyanúsított szabadlábon védekezik" – írta a lapnak BRFK Kommunikációs Osztálya.



