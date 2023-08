Zuhanórepülésben az RTL Klub nézettsége és a zászlóshajónak szánt Celebrandi se váltotta be a nézőszám növelésére tett kísérleteket, a nézők gyakorlatilag menekülnek a csatornáról - írja a Magyar Nemzet.

Az RTL Klub a múlt héten a hazai televíziók nézettségi versenyében a szokásosnál is nagyobb vereséget szenvedett. A csatorna mindenki számára nyilvánvalóan hazug Celebrandi című műsora is jóval a várakozásaik alatt teljesített. A gyenge nézettség tükrében vélhetően nem készül belőle újabb évad.

A Celebrandi záróepizódjait kevesebben nézték, mint az előző hetieket, ami óriási kudarc.

Az előző héten a fiatalok körében átlagosan 104 ezren néztek egy adást 12,7 százalékos közönségarány mellett, a múlt héten ez már csak 99 ezer lett, a közönségarány pedig 11,9 százalék. A teljes lakosság körében az előző heti átlagos nézőszám 261 ezer volt, ami múlt hétre 231 ezerre csökkent. A közönségarány 8,4 százalékról 7,6 százalékra esett vissza.

Múlt héten a 17 legnézettebb műsor a TV2-é volt, csupán a 18. helyen szerepelt a legnézettebb RTL Klubos műsor.

A mi kis falunk ismétlései is gyengébben szerepeltek az előző hetekhez képest az RTL Klubon, és a TV2-n újraindult Zsákbamacska-ismétlések már majdnem annyi nézőt vonzanak. Ez pedig azt is jelenti, hogy a fiatalok körében is erősíteni tudott a TV2, mert a főműsoridőben mért közönségarányok így alakultak: TV2: 13,5 százalék, RTL Klub: 11 százalék - írta a Magyar Nemzet.