Egyre népszerűbbé válik világszerte az OnlyFans weboldal, melyen kevésbé korlátozzák a pornográf tartalmak közzétételét, mint más közösségi média oldalakon. Ezért is csatalakoznak egyre többen, akik könnyen szeretnének pénzt keresni a pornográf tartalamaikkal. Most egy angol óvónő provokálta az embereket, aki teleplakátolta Londont a pornóoldalát népszerűsítő hirdetésekkel, ami miatt eljárás is indult ellene.