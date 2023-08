Teljesen lesokkolta vendégeit egy olasz szálloda, amikor a lehető legízléstelenebb módon tálalták a családi büfé fogásait, mely közé egy bikinis nőt tálaltak fel, akinek testét csokiöntettel borították be. A látvány megalázó és abszurd volt, a gyerekes családok nem is tudták mire vélni az esetet. A szálloda a helyszínen nem, de később a közösségi médián keresztül vonakodva kért bocsánatot az akkor ott tartózkodó vendégeitől.

A Szardínia szigetén, Golfo Aranciban található négycsillagos Voi Hotels egyik szállójában történt az a felháborító eset, ami nem kis mértékben rontotta a szállodalánc hírnevét. Azt azóta sem közölték, hogy valójában ki a felelős a történtekért, de nagyon valószínű, hogy azóta már nem dolgozik ott vagy felelősségre vonták.

Minden akkor a helyszínen tartózkodó vendégüket mélységesen felháborított annak a nőnek a látványa, akit az esti büféasztalra, az ételek közé fektettek egy szál bikininben, majd lelocsolták csokoládéval. Az egyik ott tartózkodó vendég megszólalt az esetről és elmondta, hogy szerinte egy csokoládészobor reklámfogása akart lenni a szürreális eset, de nagyon ízléstelen volt, nem úgy sült el, ahogy tervezték.

A 14 éves lányommal voltam, és mindketten sokkot kaptunk attól, amit láttunk... A nő csokoládéval volt leöntve, akkora már vagy fél órája ott lehetett. A szálloda előző nap egy csokoládészobrot reklámozott, és egyértelmű volt, hogy ezzel mit akartak elérni... Én, aki HR-esként dolgozom arra gondoltam, hogy ki a fene engedte ezt meg, hogy ez megtörténjen? Meggondolatlan és undorító volt" - mondta Federico Mazzieri HR-menedzser, aki szakmailag is elítéli az esetet.

Elmondása szerint a helyszínen, amikor kérdőre vonta az illetékeseket érdemleges választ, bocsánatkérést nem kapott. Majd hazatérésekor bejegyzésben tette közzé az esetet, ami utána nagy visszhangot váltott ki, végül a szálloda is bocsánatot kért az esetért.