A Duna népszerű zenés vetélkedő showműsora új játékosokkal tér vissza. A Magyarország, szeretlek! adásaiban augusztus 27-től megszokott módon Pindroch Csaba műsorvezető, valamint a két csapatkapitány, Vágó Bernadett és Miller Zoltán gondoskodik az önfeledt vasárnap esti kikapcsolódásról. A musicalszínész házaspár nyáron sem feledkezett meg a hazánk érdekességeit bemutató műsorról, számos új élménnyel gazdagodtak, és számukra kedves helyekre látogattak el.

Idén meglehetősen aktívan telt a nyarunk. A különböző munkáink mellett néhány belföldi úticélra azért jutott időnk. Jártunk Sümegen, Kőszegen, Tokajon és Szekszárdon, de többször meglátogattuk a Mátra környékén élő szüleinket is. Természetesen a Balaton sem maradt ki, igaz, csak egy napot töltöttem Zamárdiban a barátaimmal, de már hagyomány, hogy minden évben elutazunk együtt. A mozgalmas nyár miatt sajnos kimaradt a tervezett szabadtéri sütögetés Pindroch Csabi családjával, de bízom benne, hogy hosszú indián nyár vár ránk és még be tudjuk pótolni. Addig is a Magyarország, szeretlek! forgatásain gyűjtjük a közös élményeket" – mesélte Miller Zoltán, aki a következő évad újdonságairól egyelőre nem beszélt, hiszen részben még számukra is meglepetés, milyen új játékok, szabályok várják majd őket. A csapatok vezetői a nyári szünet után a hazai művészvilág sztárjaival mérik össze a tudásukat miközben versenyt futnak az idővel. A végén azonban minden igyekezetet és eredményt felforgathat a szerencsekerék. A következő hétvége játékosait becsukott szemmel, már a hangjukról is felismerheti a közönség. Vágó Bernadett piros csapatát szinkronszínészek erősítik: Kiss Erika, Mezei Kitty és Penke Bence érkezik a játékba. Miller Zoltán zöld csapatának tagjai énekesek: Danics Dóra, Gábor Bernadett és Csordás Tibor lesznek. Izgalmas feladványok, szórakoztató játékok, nem várt fordulatok és emlékezetes pillanatok várják a közönséget. A műsor nemcsak játékra, hanem közös éneklésre is hívja a nézőket, hiszen továbbra is kiemelt szerep jut benne a zenének. Magyarország, szeretlek! – augusztus 27-től vasárnaponként 19:45-kor a Dunán.