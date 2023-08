Géczi Bea szerint kapcsolatuk napról-napra jobb, erről árulkodik legújabb dala is, a Szerelem Bolondulásig.

Amióta Elliot megszületett, Fecsóval nagyon összecsiszolódtunk, egyáltalán nem veszekszünk. Úgy érzem, mindketten megkomolyodtunk és tényleg egy család lettünk, a két nagy testvér is nagyon szereti a picikét. Úgy látszik, hogy nekünk ez kellett" – mondta az édesanya a Borsnak.