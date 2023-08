Horváth Gréta tudatosan feszegeti a határait, egészen nagy sikerrel. „Megcsináltam! Legyőztem az összes félelmem ami eddig fojtott, és még annál többet is elhagytam most, amit az elmúlt években vagy magamra akasztva éltem, vagy mások "tiszteltek" meg azokkal a bizonyos jelzőkkel, amibe most nem megyek bele, mert már nincsenek velem. Egész életemben rettegtem a bezártságtól. A zuhanás érzésétől a mélybe. A mély víz gondolata is megfullasztott. A fulladástól való félelem. Egyedül, némán csak magad vagy egy ismeretlen helyen, ahol nincs egy pici kapaszkodód sem. Pánikroham. Önkontroll és légzés elvesztése. Ezzel mind szembesültem most extra intenzíven" - írta Instagram bejegyzésében Horváth Gréta, aki nem titkolta soha, volt párszor pánikrohama. "Ez a 4 nap, az egész életemre hatással lesz! Minden téren átléptem önmagamon. Az első nap totálisan kétségbe voltam esve. Pánikroham a víz alatt. Viszont nem jöttem fel 7 méterről, de szó szerint ott valami megváltozott bennem örökre. Kibírtam, én nyertem! A második nap is éreztem, hogy jönni fog de megint nem adtam meg magam. Itt is volt bennem egy olyan, hogy még egy gondolat és feladom a fenébe az egészet. De nem, mert pont ezért vagyok itt, hogy ezeket az érzéseket egy életre elengedjem. Harmadik nap volt az áttörés, itt kezdtem el élvezni. Majd a mai vizsga után szárnyaltam! Élveztem a lent töltött időt, 18-19 méter mélyen. Hihetetlen volt minden mozdulatodat figyelni, közben pedig az egész testedet, lelkedet, agyadat kontroll alatt tartani. Minden régi seb, fájdalom, rossz hiedelem, fájó gondolat nyomott össze a víz alatt a tanfolyam feléig. Nem tudom elmondani milyen érzés volt, soha az életben nem rettegtem annyira mint amikor jött az a bizonyos roham" - magyarázta az édesanya. "Soha nem voltam még ilyen távol a régi a Grétától, és soha nem voltam ennyire közel önmagamhoz! Igen, most ünnepelni fogunk, mert ha fontos állomásokon jársz az életedben akkor az önszeretet és tiszta öröm, ünneplésre ad okot. Olyan könnyűnek érzem magam, mint még soha! Már tervezzük a következő merülést a kedvesemmel, mert a mai naptól Open Water Diver-ek lettünk! Büszke vagyok magunkra! Biztatott és tudta, hogy képes vagyok rá! Köszönöm" - zárta.