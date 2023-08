Elsősorban énekesnőként ismert Cserpes Laura, szerepelt a Megasztárban, A Dalban, a Nagy Duettben a TV2-n. Magánélete miatt is sokat volt a lapokban, a később börtönbe került Fekete Dávid felesége volt, rövid ideig együtt élt Berki Krisztiánnal, később Gyurta Dániellel. Láthatták a Korhatásos szerelem című TV2-es sorozat nézői is, most pedig a Balatonról posztol - alább a videója, képei.