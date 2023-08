Mint ismert, tavasztól őszig a TV2 műsorvezetője és fotós férje, Nánási Pál rengeteg időt töltenek a Balatonnál, több üzemegységet is igazgatnak.

Volt bajuk korábban a balatoni vállalkozásokkal, előfordult, hogy feljelentették őket a nagy forgalom, a zaj, a szanaszét parkoló autók miatt, egy egységet be is kellett zárniuk. Most nem tudni pontosan, mi történt a kisbolttal, de aki épp ott szeretne vásárolni, ne indulon el, mert zárva tart. Alább Ördög Nóráék Insta-sztorja.