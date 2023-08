A nőt félholtan, törött csontokkal találták, most beszélt az esetről.

Az átélt borzalmakról az Origo is több cikkben írt, amikor tavaly az egyik barátnőjével, Aleska Diamonddal, azaz Sáfrány Emesével egy ayahuasca szertartáson vett részt, mely majdnem végzetesen sikerült. VV Anett járt rosszabbul, félholt állapotban, törött csontokkal találtak rá egy nappal eltűnése után.

"Nehéz a történteket balesetnek hívni, de ha az eredményét tekintjük, akkor mégis csak az volt, mégpedig nagyon-nagyon súlyos. Nagyon rossz életszakaszban voltam, amikor arra gondoltam, hogy az ayahuasca szertartáson, majd megvilágosodok. Legalábbis így éreztem és gondoltam, pedig ez nagyon nem volt igaz. Ma már tudom, hogy minden gondomra ismertem a gyógyírt, vagy megoldást, csak túl gyenge és gyáva voltam hangosan kimondani és beismerni legalább magamnak. Sőt, ha őszinte akarok lenni, az az igazság, hogy évek óta tisztában voltam vele, hogy rossz úton járok" - magyarázkodott.