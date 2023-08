Nem szokatlan, hogy egyesek annyira túlzásba esnek az öregedéstől való félelmeik miatt, hogy teljesen felismerhetetlenre operáltatják magukat. Sokat hallani a félresikerült plasztikai műtétekről, de vannak olyanok is, akik a kudarc ellenére sem képesek feladni, és belátni, hogy saját függőségük rabjai. Egyes szélsőséges esetekben már nemcsak a saját vonásaikat fedik el, hanem az emberi külsőre jellemző külsőségeket is, majd torz arcukat minden szégyenérzet nélkül vállalják a nyilvánosság előtt. Az egyik legismertebb ilyen eset a svájci milliárdos nőé, Jocelyn Wildensteiné, akit csak macskanőként emlegetnek, hiszen valódi szörnyeteggé operáltatta az egykor gyönyörű arcát, de nem ő az egyetlen, akire rá sem lehet már ismerni.

Jocelyn Wildenstein

A már 83 éves Jocelyn Wildenstein esete kétségkívül az egyik legszélsőségesebb az elrontott plasztikai műtétek közül. A svájci milliárdos nő gazdag férjének, Alec Wildenstein milliárdos műkereskedőnek köszönhette, hogy ismertté vált. Házasságuk alatt Wildenstein valódi luxuséletet élt, valószínűleg a rengeteg pénz motiválta arra, hogy plasztikáztasson.

Korábban kifejezetten természetes szépség volt, a sok műtét miatt viszont valóságos szörnyeteggé vált, szemét természetellenesen macskaszem formájúra operáltatta, innen is a macskanő elnevezés, ami egyfajta gúnynévként ragadt rá. Ma már arról híres, hogy mennyire elrontották a plasztikai műtétekkel, valóságos ellenpéldaként hozzák fel azok számára, akik túlzásba esnének.

Miután elvált férjétől is rengeteg pénzt kapott, sőt, éveken át több milliós tartásdíjat is szerzett magának, de azzal a kikötéssel kapta meg, hogy nem költheti plasztikáztatásra. Mégis elherdálta a vagyonát, 2018-ban vallotta be, hogy elfogyott a pénze.

Jocelyn Wildenstein a mai napig sem tűnt el a nyilvánosság elől, bátran megmutatja magát eltorzult arcával is, sőt, mára tagadja, hogy valaha is beavatkozásokon esett volna át, persze senki nem hiszi el neki. 2018-ban kezdte el a hazudozást arról, hogy ő maga tette ezt saját arcával, legutóbb már az embereket vádolta meg azzal, hogy manipulálják a fotóit.

Fiatalkorunkban van egyfajta üdeség az arcunkon, ami eltűnik, de vannak képeim 16 éves koromból is, és épp ugyanúgy nézek ki. Ugyanaz a szempár, a magasan ülő arccsont és orr. Bár én is úgy gondolom, hogy akkoriban talán szebb voltam" - magyarázkodott a DailyMailnek korábban arról, hogy neki természetesen ilyenek a szemei. Egy ismerőse később lerántotta a leplet és azt mondta, hogy egyik műtétről a másikra járt, egyfolytában lábadozott a beavatkozások miatt.

Nemrég felháborodva egy saját bejegyzést tett közzé, melyben mindenkit megkért arra, hogy ne tegyenek róla közzé szerkesztett képeket, mert ő nem így néz ki valójában, mint ahogy a közösségi médiában mutatják.

Talán abba kellene hagynotok a velem kapcsolatos spekulációkat! Fejezzétek be és hagyjátok abba a képeim photoshopolását, mert mindannyian tévedtek. Ne posztoljatok rólam hamis képeket" - írta a bejegyzésben Wildenstein, aki egy régi fotót is mutatott magáról, melyet feltehetőleg megszerkesztett, hogy macskásnak tűnjenek a szemei, és továbbra is hazudni tudjon a plasztikai műtétekről, melyeket talán már maga is megbánt.

