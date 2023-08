Ki sem látszik a botrányokból L.L. Junior, aki már nagyon készül a szeptember 12-i tárgyalásra, ahol eldőlhet végre kislánya, Lilike sorsa. A rapper és Körtvélyessy Kinga nem tudnak megegyezni a gyermekfelügyelet kérdésében, így most a bíróságra fognak hagyatkozni. Kérdés, hogy L.L. Junior utóbbi időben tanúsított magatartása milyen hatással lesz a bíróság döntésére.

Korábban beszámoltunk arról, hogy a rapper vezetői engedélye is bevonásra kerülhet a legutóbbi manővere miatt. Jelenleg a Budapesti Rendőr-főkapitányság a videó alapján hivatalból indított eljárást, melynek keretében vizsgálják a felvétel tartalmát, egy vezetéstechnikai szakértő szerint, ha ismert az elkövető és a jármű rendszáma, akkor ilyen helyzetben valószínűleg elveszik a sofőr jogosítványát.

L.L. Juniornak azonban nemcsak ezen kell aggódnia, hanem a folyamatban lévő válópere miatt is, ahol most is azt vizsgálják, melyik szülőnél van biztonságban a kislány. Míg Körtvélyessy Kinga meghúzta magát, a rapper folyton botrányokat okoz maga körül, ami valószínűleg nem segíti hozzá a felügyeleti jog megszerzéséhez, így bukhatja a megosztott felügyeleti jogot is a felelőtlensége miatt - írja a Bors.