Múlt héten botránkoztatta meg az embereket L.L. Junior és G.w.M, akik elképesztő sebességgel száguldottak át a Petőfi hídon, melyről egy videót is megosztottak. Illetve L.L. Junior osztotta meg a közösségi oldalán egy korlátozott ideig elérhető bejegyzésben, ami eljutott a rendőrséghez is, így a hatóságok hivatalból elkezdték kivizsgálni az esetet. Az eset híre eljutott Sebestyén Balázsékhoz is, akik reggeli műsorukban fejtették ki véleményüket a történtekről.