Írtunk már róla korábban, hogy Polgár Árpád életveszélyes állapotban került kórházba február végén az Egyesült Államokban. Az üzletember a medencéből kilépve elcsúszott, súlyos koponyasérülést szenvedett. Állapota mára már stabil, de nem lehet tudni, hogy minden a régi lesz-e, Árpád ugyanis nem érzi a szagokat és az ízeket. Nem csoda talán, hogy felesége egy picit kimerült, rengeteget aggódott férjéért.

Tudom, hogy azt szeretitek, ha csak a pozitívumokról beszélünk, olyan is lesz még, de most ha gondoljátok, akkor egy picit lelkizni fogunk. Ha kíváncsiak vagytok arra, hogy én hogyan dolgozom fel a sok-sok kudarcot, vagy a veszteségeket, amiket az élet hozott. Csak remélni tudom, hogy az én hibáimból képesek lesztek tanulni" - mondta videójában Tünde, amit a Bors szúrt ki.

A hajamnál fogva kezdem magam kihúzni a gödörből, vissza oda, ahol komfortosan érzem magam. Néha megér egy misét az is, hogy a tökéletesség mostanában mit is takart nálam? Rengeteg fagylaltot ettem, egyáltalán nem adtam magamra, és sokat sírtam! Nem érdekelt, miben megyek az emberek közé, és az sem ha az emberek látják, hogy szarul vagyok. Mert igenis, én is szoktam szarul lenni, sőt, káromkodni is szoktam. Én sem vagyok tökéletes" - vallotta be az egykori luxusfeleség, őszinteségét pedig értékelték a követői.