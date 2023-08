Varga Viktor sosem riad vissza attól, ha meztelenkedni kell, vagy arcpirító témákat kell feszegetnie. Szinte az egész közösségi oldala olyan tartalmakból áll, melyeket senki nem tud végignézni anélkül, hogy belepirulna. Mutatta már meg magát és barátnőjét meztelenül, WC-n ülve, extrém helyzetekben, most azonban magát is sikerült felülmúlnia.

Egy szürreális fotósorozattal jelentkezett Instagram-oldalán Varga Viktor, aki bibliai idézetekkel látja el a merészebbnél merészebb fotókat, az egyik azonban olyan polgárpukkasztóra sikerült, hogy a közösségi oldal valószínűleg letiltotta a többi közül. Az énekes azonban nem hagyta magát, kiskapuként azt találta ki, hogy a korlátozott ideig elérhető bejegyzések közé tölti fel a merész felvételt, melyen barátnőjével látható, félreérthetetlen helyzetben.

A 7. Napon az Úr is megpihent, azért választottam ezt az idézetet, mert az ismerősöktől, barátoktól folyton azt hallom, hogy sosem pihenek, és napi 19 órákat dolgozom. Nos, ez igaz is, hiszen azt vallom: nincs megállás, dolgozni kell. De természetesen én is pihenek, még ha aktívan is, ezért választottam ezeket a pózokat, hisz ezek a tevékenységek jelentik nekem a pihenést" - adta magyarázatul a Blikknek a furcsa fotósorozatra Varga Viktor, aki vicces és polgárpukkasztó módon szeretné bebizonyítani, hogy bizony a munkán kívül is van élete.

A sorozat folytonosságát azonban megtörték a közösségi alapelvek, melyeket sértett a szexuális aktust ábrázoló felvételével, de még elérhető egy napon át az énekes Instagram-történetében.