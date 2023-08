Mint korábban írtuk, Donna D'Errico, a Baywatch-sorozat egykori sztárja 55 évesen döntött úgy, hogy pornómodellnek áll, így elindította OnlyFans-oldalát, ahol pénzért vetkőzik. Az egykori színésznő az Instagramon is ad némi ízelítőt arról, hogy mire számíthatnak az előfizetők, legutóbb teljesen letolt bugyiban fotózta magát.

Bár Donna D'Erricót nemrég leleplezték, hogy egyáltalán nem olyan szexi a hétköznapokban, mint ahogy mutatja magáról a közösségi médiában. Az egykori színésznőt az utcán sétálgatva ismerték fel lesifotósok, de smink nélkül szinte felismerhetetlen.

A közösségi oldalain azoban nagyon ad magára, alkalja a mai napig kifogástalan és tudja azt is, hogyan kell pózolni a kamerának. Szereti magát mutogatni ingyen is, bár a pornóoldalán mindenbizonnyal merészebb felvételek is láthatóak, mint az Instagramon.

Legutóbb ingyen tolta le a bugyiját, hogy még több előfizetőt csalogasson az OnlyFans-oldalára, bár nem túl ízléses megoldást válaszott hozzá, ugyanis a vécén ülve, a tükörben fotózta magát, a kép mellett pedig a vécépapírról elmélkedett, mivel aznap volt a vécépapír világnapja.