Még egy hónap sem telt el, hogy bejelentette Tóth Gabi és Krausz Gábor, hogy véget ért a házasságuk, máris megrohamozták a sztárséfet a nők. Úgy tűnik, hogy Tóth Gabira már rátalált a szerelem a Fricska táncegyüttes egyik tagjának személyében, de Krausz még nem vallotta be, hogy van-e új nő az életében. Most úgy tűnik, hogy egy nő a múltból is békülne a sztárséffel.