Az énekesnő nehéz időket él át mostanában, főleg, mióta megismerte szerelmét, Serleg Albertet. Szinte követhetetlen, hogy a szerelmesek között valójában mi a helyzet, valódi se veled, se nélküled kapcsolatban vannak, Opitz Barbi mégsem adja fel a kapcsolatát, akkor sem, ha egész családja ellene fordul emiatt. Most elárulta, ő hogyan látja most a magánéletét és kapcsolatait.

Mint írtuk, hatalmas botrányt okozott Serleg Albert lakásánál Opitz Barbi édesanyja, aki a szemtanúk szerint késsel fenyegette lányát és annak barátját. A szomszédok értesítették a rendőrséget, mert féltek, meddig fajul a helyzet, de mire azok kiértek az énekesnő anyja eltűnt a helyszínről.

Opitz Barbi apjával is csúnyán összeveszett korábban, a férfi már eddigi lakóhelyéről is el akart költözni a balhé miatt, mivel megoszlottak a vélemények a helyzetről, sok támadást kapott a lány miatt. Úgy tűnik, nemcsak apjával, hanem édesanyjával, lehetséges, hogy testvérével is ilyen a kapcsolatuk, most elmondta, ő hogyan látja a helyzetet.

Opitz Palik Lászlóék műsorában fogalmazta meg az érzéseit a szerelemi életével és magánéletével kapcsolatban is, feltehetőleg még az említett botrány előtt.

Nálam az igazi szerelmek hírességek voltak. Nekem az volt a minden, hogy minden megmarad a fantáziámnak, csak plátói szerelmeim voltak. Nálam ez volt a szerelem, hogy valaki elérhetetlen" - mesélt egy titokzatos rocker férfiről Opitz Barbi, akivel két évig beszélgettek, de tovább nem alakult köztük a dolog és nem is akarta felfedni a kilétét. Lehetséges, hogy emiatt is ragaszkodik annyira Serleg Alberthez, aki végre viszonozza az énekesnő érzéseit.

Opitz a magánéleti problémáiról is megszólalt, de arról is sejtelmesen fogalmazott a műsorban.