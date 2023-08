Az elmúlt évben Opitz Barbi körül folyamatosak a botrányok, mely elsősorban új szerelmének, Serleg Albertnek köszönhető. A tavaly decemberi eltűnése óta romlott meg viszonya családjával is, hiszen az énekesnő akkor tagadta, hogy Serlegnek köze lett volna ahhoz, hogy nem adott életjelet magáról, inkább családját hazudtolta meg. Eddig apjával, most anyjával rendezett nyilvánosan jelenetet a fiú miatt, akivel követhetetlen, hogy épp együtt vannak-e vagy sem. Lehet, hogy az énekesnő fél az agresszív barátjától és nem mer vele szembe fordulni? Most egy igazán sokatmondó dallal jelentkezett, ami talán egyfajta segélykiáltás is lehet a részéről.