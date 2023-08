Az elmúlt hónap egyik legmegdöbbentőbb eseménye mindenbizonnyal Tóth Gabi és Krausz Gábor válásának híre, ami azért is ironikus, mert közben az énekesnő nővére, Tóth Vera épp férjhez ment párjához, Pauli Zoltánhoz. Tóth Vera nagy napjáról egyre több új videó és fotó kerül elő, melyből kiderül, hogy ott még együtt ünnepelt a sztárséf és Tóth Gabi, akikről most egy sosem látott videó került elő.

Tóth Vera újabb felvételt osztott meg az esküvője napjáról, mely egy rövid összefoglalója a ceremóniának. A felvételen szemet szúrhat, hogy Tóth Gabi és Krausz Gábor még együtt vettek részt az esküvőn, viszont már ott is érezhető volt, hogy gond van közöttük.

A válófélben lévő házaspárról - talán szándékosan - nincs olyan jelenet a videóban, ahol együtt láthatók. Viszont mindenképp furcsa, hogy a felvétel elején látható csókos jelenetben, ahol az esküvőn résztvevő párok puszit adnak egymásnak, Tóth Gabi és férje már ott sem voltak jelen.

Tóth Vera igyekszik hallgatni testvére magánéletéről, viszont érthető, hogy nagy napját szeretné megosztani a nyilvánossággal, megható sorokkal üzent barátainak, akiknek köszönetet mondott a részvételükért.

Ilyen volt a nagy napunk. Bohém pár, bohém élettel. Későn találtunk egymásra, de legalább beértünk addigra, mint egy jó vörösbor. Lett is saját borunk, meg közös álmaink, ezt most mégjobban összegyúrtuk, aztán majd talán egyszer egy kis "fürtösünk" is lesz, akivel Palkonyán a Józsi bácsihoz járunk a gazdaságba libát meg malacot kergetni, ahogy Marikával szoktuk. Mindenkinek köszönjük, aki hozzájárult ahhoz, hogy a kalandokkal átszőtt esküvőnket megtarthassuk" - kezdte a videó mellett Tóth Vera, aki Tóth Gabiék kislányára utalva árulta el, hogy ő is álmodozik arról, hogy egy nap gyereke születik.

Az esküvői videó a linkre kattintva tekinthető meg.