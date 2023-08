Ügyvédjén keresztül üzent Lagzi Lajcsi a közönségének.

A bevonulásától a betegszobán tölti a napjait. Nem javul az egészségügyi állapota, mondhatni, napról napra rosszabb. Nyilvánvalóan az alapbetegségeinek nem tesz jót ez az élethelyzet. De a rémhírekkel ellentétben nincsen életveszélyben" – mondta Csontos Zsolt a Storynak.

Ez utóbbi azért érdekes, mert korábban a trombitás éppen erre hivatkozva akarta elkerülni a büntetést, maga az ügyvéd is többször nyilatkozott arról, hogy Lajcsi közvetlen életveszélyben van. Most kiderült: annak ellenére nincs, hogy azóta állítólag még romlott is az állapota.

Az ügyvéd hozzátette, Lajcsi nem kérte még börtönpszichológus segítségét. Egyedül van a szobájában, nővérek vigyáznak rá. Családjával levélben tartja a kapcsolatot, de néha Skype-olhatnak is.

"A tudat tart életben, hogy ki fogok menni innen, és a családom támogatása. Nem kell aggódni értem" – üzente a trombitás, aki még mindig azt akarja, hogy a rá áram-, víz- és gázlopás miatt kiszabott 3 és fél éves börtönbüntetést ne kelljen leülnie.