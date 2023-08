Mint arról korábban mi is beszámoltunk, nyár elején több női rajongó is arról számolt be, hogy szexuálisan kihasználta őket a Rammstein zenekar frontembere, Till Lindemann. Később több áldozat is jelentkezett, akik azt állították, hogy nemcsak a frontember szokása volt a bedrogozott, leitatott nők megerőszakolása, hanem a Christian Lorenzné is, aki a zenekar billentyűse. Az ügy egyre bonyolódott, azonban most váratlan fordulat változtatott a zenekar helyzetén.