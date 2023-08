31 évesen meghalt a Ray Davon Jacobs néven született August 08 – jelentette be a testvére, de a halála okát nem közölte.

August 08 a Def Jam Records producere volt, három stúdióalbuma jelent meg, és ő volt az egyik szerzője az I'm The One című slágernek, amelynek klipje már 1,7 milliárd megtekintésnél jár a YouTube-on. A rapper DJ Khaled mellett többek között Justin Bieberrel és G-Eazyvel is dolgozott együtt.