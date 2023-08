Nagy Melanie és gyerekei apja, G.w.M nem szépen váltak el egymástól, hiszen a rapper Kulcsár Edináért hagyta el családját. Később a gyerektartáson is sokáig veszekedtek, a nyilvánosság előtt is szidták egymást, mára azonban úgy tűnik, hogy mindenki megbékélt. Nagy Melanie is kiheverte a csalódást, sokat dolgozott azért, hogy gyerekeinek egyedülálló anyaként is mindent megadhasson. Most egy hatalmas vágya teljesült, gyerekeivel együtt utazott el Kanadában, ahonnan elképesztő felvételeket mutatott.