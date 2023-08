Spanyolországban tanult, Dél-Amerikában pedig sorozatsztárrá vált a magyar Domán Kornél Cornelius, így spanyol nyelvterületen is sokan ismerik – nem meglepő tehát, hogy a fotója megjelent egy spanyol újságban, az El Mundo Todayben.

Az azonban meglepő, hogy a képével egy olyan cikket illusztráltak, amely egy borzalmas gyilkosságsorozatról szólt. A szöveg szerint egy modell egy fotós utasítására ölt meg öt embert, ehhez választottak egy olyan képet, amelyen Domán fényképezőgéppel a kezében látható – ráadásul azt sem írták alá, hogy a fotó csak illusztráció.

"Tegnap egy színésznő kollégám, Ana Castillo elküldte nekem az El Mundo Today nevű hírportál egyik cikkét az Instagramon. A cím alapján először úgy tűnt, hogy valami könnyed és humoros tartalomra számíthatok, ami egy pillanat alatt feldobja majd a napomat. Azonban, ahogy mélyebben belemélyedtem a cikk szövegébe, gyorsan rájöttem, hogy ez valójában nem az a típusú vicces cikk, amire számítottam. A cikk tartalma egy olyan történetre épült, ami egyáltalán nem illik a jóízléshez. Egy gyilkos-fotósnak nevezett egyént állítottak be központi figuraként, és a cikk olyan összefüggéseket vont le, amelyek valójában méltatlanok és megalapozatlanok voltak. Ebben a korban, amikor a hamis hírek és manipulatív tartalmak terjedése olyan könnyedén megtörténhet a közösségi média platformokon keresztül, különösen fontos, hogy kritikusan gondolkodjunk és ellenőrizzük az ilyen tartalmak hitelességét. Miután Ana megosztotta ezt a cikket az Instagramon, nem sokkal később többen is megkerestek engem, még ismeretlen emberek is, hogy érdeklődjenek, miért lennék én szereplő egy olyan cikkben, ami egy gyilkossághoz kötődik" – mondta az esetről a Borsnak Domán Kornél Cornelius.