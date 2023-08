Reviczky Gábor folyamatos harcot vív a rákkal, mellyel nemrég diagnosztizálták. Bár legutóbb azt mondta, hogy jobban érzi magát a célzott sugárkezeléstől, mégis kiderült, hogy nagyobb a baj, mint gondolta és több áttétet is találtak a szervezetében, többek között a csontjaiban. Ekkor gondolta meg magát a kemoterápival kapcsolatban, amit eleinte nagyon ellenzett, de már el is kezdte a kezelést, melyből hatot írtak ki neki első körben.

Igaz, hogy nem akartam kemoterápiát, de akkor még nem tudtam, hogy áttétem van, többek között a csontjaimban... ez a legutóbbi vizsgálaton derült ki. Beláttam, hogy muszáj vállalnom a kezelést, amiből hatot írtak ki. Ebből hármat már megkaptam, és a körülményekhez képest egész jól viseltem. Úgy tűnik, eredményes is, hiszen a prosztatámból már eltűntek a rákos sejtek. Bízom benne, hogy ez máshol is így lesz" - mondta korábban Reviczky Gábor, aki nem adja fel a küzdelmet.

Reviczky most elmondta, hogy jelenleg dühös, hogy senki nem hívta fel arra a figyelmét, hogy egyre rosszabbul néz ki, hátha megelőzhette volna azt, hogy idáig fajuljon a helyzet.

Legalább lett volna valaki, aki őszinte. Aki a képembe mondja, hogy hát, te Revi, bizony rosszul nézel ki. Hogy a lélek is hálni jár beléd. Olyan, akivel Őszintén meg tudtam volna beszélni a valós egészségi állapotomat, vagy az ebből adódó kilátásaimat! Tudod, milyen rossz folyton mellébeszélni, hazudozni? Rákos voltam, vagyok, nem elmebeteg" - kezdte a színész elkeseredetten.

Majd elárulta, hogy hogyan jött rá arra, hogy komoly gondok lehetnek az egészségével, amikor épp vadászni voltak.

A kollégáimmal vadászni mentünk – amit egyébként gyűlölök, csak a társaság miatt adtam be a derekam –, minden szép volt, és egyszer csak elrepült fölöttem egy fácán. Soha életemben nem találtam még el vadat, de akkor pont a lábam elé zuhant a tetem, és abban a pillanatban rosszul lettem. Gyorsan kórházba vittek, ahol rövid vizsgálat után közölték, hogy rákos vagyok. Rögtön három daganatom is van..." - emlékezett vissza Reviczky, akit sokkoltak a hírek, sőt, kiderült, hogy az egyik daganat már tíz éve is növekedhetett a testében.

A 74 éves színész igyekszik megbírkózni a kemoterápia mellékhatásaival és az ezzel járó lelki megpróbáltatásokkal is, állítása szerint sok erőt ad neki, hogy mennyien szeretik és drukkolnak neki azért, hogy felépüljön.