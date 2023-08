Úgy tudni, hogy Krausz Gábor épp a Dancing with the Stars készítőivel tárgyal, és közel áll ahhoz, hogy szerződjön a táncos műsor készítőivel. A sztárséf szereplésének pikantériája, hogy az exe, Tóth Gabi több szálon is kötődik a táncművészekhez.

Egyre valószínűbb, hogy Krausz Gábor a Dancing with the Stars egyik versenyzője lesz: szóban már meg is egyeztek, de persze, csak akkor lesz biztos a szereplése, amikor megszárad a tinta a szerződésén – árulta el egy informátor, aki szerint a műsor készítői már azt is kitalálták, ki lesz a szakács profi táncos partnernője. Olyan versenytáncost akarnak választani, aki szakmailag nagyon jó, és művészi mozdulatokká képes formálni a Gáborban felgyülemlett érzelmeket, plusz rendkívül dekoratív is.

– Gábor egyébként arra is vágyik, hogy elhatárolódjon a „Tóth Gabi exe" szerepkörtől, s szeretné megmutatni, hogy ő egyedül is képes igazán nagy teljesítményre – magyarázta a Blikknek az informátor, aki szerint az sem utolsó szempont, hogy a szereplésért jelentős gázsi jár, ami kifejezetten jól jönne az új életet kezdő séfnek.