VV Greg, Barbi legjobb barátja közösségi oldalán fejtette ki véleményét az üggyel kapcsolatban. Nem tetszett neki, hogy azt írta egy lap, hogy egy névtelenséget kérő ismerős azt állította, Barbi figyelemfelkeltésből generálja a felhajtást maga körül, hogy ezáltal nagyobb megtekintést érjen el.

Fejezzétek már be, b*szki! A lóf*sznak is van vége! Barbi pont nem az az előadó, aki rászorul a kamubalhékra, hogy legyen nézettsége, hallgatósága, koncertje, stb! Legkönnyebb a neve elhallgatását kérő ismerős szöveg mögé bújni, mert akkor azt hiszitek, bármit megírhattok? Tudjátok... bár kamu lenne, mindenki nyugodtabb lenne..." – írta korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében a magyar Ken baba. Bejegyzéséből kiderül, ő is aggódik Barbiért. Többször megszólalt már a témában, először azt mondta, úgy látja, barátnője boldog. Másodszor a lány apjának üzeneteire válaszolt, amiben a férfi többek között őt is szidhatta.

Ideje lenne elfogadni és feldolgozni, hogy Barbi egy felnőtt nővé vált, akinek vannak önálló döntései, akaratai, amit nem feltétlenül minden esetben kellene bírálni! Ha valóban annyira szeretik, amennyire a bulváron keresztül bizonygatják, akkor fogadják el a döntéseit, a szerelmét és a barátait" - írta akkor a celeb.