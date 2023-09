Jó pár magyar hírességnek gyűlt meg a baja a törvénnyel az elmúlt években. Különböző, igen súlyos bűncselekményeket követtek el, volt olyan, aki ellen lopás miatt, de olyan is, aki ellen adócsalás miatt indult eljárás. Lássuk, kik kerültek összetűzésbe a hatóságokkal!

Adócsaló zenész

Adócsalás miatt indított eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy ismert zenész ellen, akit gyanúsítottként hallgattak ki korábban. Az illető a YouTube-on látható videóiért kapott százmilliós bevétele után nem fizette be a húszmillió forint személyi jövedelemadót. A hatóságok már bizonyítékokat és vagyontárgyakat is lefoglaltak nála, de a kilétét azóta sem hozták nyilvánosságra.

Tóth Levente, a Bank360.hu vezető szakértője a következőt mondta az üggyel kapcsolatban:

A NAV közleményében szereplő húszmillió forint elmaradt költségvetési bevétel a be nem vallott és ki nem fizetett SZJA-t, valamint esetleg már annak büntetőkamatait is tartalmazhatja. Utóbbit is behajtják a zenészen, erre jön még az adóbírság: ezek együttesen az elmaradt SZJA-n belül további több milliós tételek lehetne" - mondta a pénzügyi szakember.

A zenész a húszmilliós tartozásával jelentős vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek, amiért akár egytől öt évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat.

Ha üzletszerű az elkövetés, ennél az értéknél a büntetési tétel már kettő és nyolc év közötti szabadságvesztéssel jár – ezt már dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd mondta, aki szerint ha az elkövető a vádirat benyújtásáig megtéríti a teljes kárt, megúszhatja a dolgot felfüggesztett szabadságvesztéssel.

Drogos énekesnő

2022 októberében rendőrök kíséretében vittek kórházba egy magyar énekesnőt. Kezén vágásnyomok voltak, szervezetében kokaint találtak. A rendőrség eljárást indított az ügyben. Ahhoz, hogy az illető elkerülje a büntetést, az énekesnőnek legalább hat hónapig tartó folyamatos, a kábítószer-használatot kezelő ellátáson, illetve rendszeres pszichoterápián kell részt vennie.

A felvilágosító szintű pszichoterápia a legfontosabb része az elterelésnek, itt arra igyekeznek rávilágítani, hogy miért jobb a drogmentes élet. Ez akkor a leghatékonyabb, ha csoportosan zajlik, ám mivel ez esetben ismert személyről beszélünk, erre hivatkozva kérvényezheti az egyéni terápiát" - többek között ezt mondta Funk Sándor addiktológus egy lapnak.

Időközben újabb részletek derültek ki az egyik gyanúsítottal kapcsolatban.

Az elkülönített ügyben továbbra is 4 személy gyanúsítható kábítószer-kereskedelemmel, az egyikük esetében azóta jelentős mennyiségű kábítószer-kereskedelem bűntettére módosult a megalapozott gyanú, ő jelenleg is letartóztatásban van" - mondta Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője.

