A 27 éves Szőke Zsuzsi leginkább a Dancing with the Starsnak köszönheti az ismertségét, melynek eddig minden évadában táncolt. A csinos táncosnő minden lehetőséget megragad, ha a szenvedélyéről van szó, ezért vállalta Köcse Györggyel, hogy egy karibi hajóutakat szervező cégnek is dolgozzon. Az idei nyár azonban nem a munkáról szólt, hanem a kikapcsolódásról, ezért is használta ki az utolsó pillanatokat is egy kis strandolásra. Szőke egy igazán szexi képpel búcsúzott a nyári hőségtől, melyen egy medencében látható felülnézetből, így mutatta meg formás kerek fenekét a szexi tangás fürdőruhájában.