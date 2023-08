Az Idalia hurrikán a minap lecsapott Floridára, és a hírek szerint időközben 4-es fokozatúra erősödött. A hatóságok életveszélyes, akár 4 és fél méteres viharhullámokra, áradásokra figyelmeztették a lakosokat, akik rettegve várták, milyen pusztítást végez a hurrikán. Mindezt testközelből élhette át Vasvári Vivien is, aki jelenleg a családjával tartózkodik Miamiban.

"Elkezdődött"

Vivien már többször is hangoztatta, hogy fontolgatja a kiköltözést a tengerentúlra. A választásuk úgy tűnik, Miamira esett, ahol már többször is megfordult a család, sőt Vivien a második gyermekének, Edwardnak is ott adott életet. Tekintve, hogy harmadik babájával most már mindenórás, valószínűleg ő is itt látja meg a napvilágot, azonban a jelenlegi időjárási körülmények nem voltak túl bíztatóak.

Jó kis Idalia hurrikán elkezdődött... Ide csak a szele jön szerencsére

- írta az anyuka, aki megnyugtatott mindenkit: őket elkerülték a hatalmas viharhullámok és áradások, csupán a hurrikán szele köszönt be Miamiba. Pár várossal arrébb azonban már nem voltak ennyire szerencsések.

Érthető módon Viviért többen is aggódtak, hiszen babájával már mindenórás, így bármikor világra jöhet a kicsi. Ha ez a hurrikán ideje alatt történt volna, gyorsan veszélyes helyzetben találta volna magát a sztáranyuka.

Betegséggel küzdött

Nem csak az időjárás zavart be Vasvári Vivien mindennapjaiba, de a sztáranyuka betegséggel is küzdött. Az Instagram-oldalán azt írta: nincs túl jól, szerinte valamilyen vírust kaphatott el.

Most ötödik napja nagyon beteg vagyok. Elkaptam valami vírust, de remélem már csak pár napig tart. Babóka ugyanis 2 héten belül valamikor érkezik

– osztotta meg az Instagram-oldalán Vivien, aki azt is elárulta, hogy az elmúlt 9 hónap alatt közel 17 kiló szaladt fel rá, de ezt egy kicsit sem bánja. Sőt, azzal a helyzettel is ki van békülve, hogy az elkövetkezendő két hétben is gyarapodhat még a súlya, hiszen ez így volt a korábbi terhességei alatt is.