Mint írtuk, tévés realitycelebként és influenszerként ismert a Megyeri Csillát július végén, a Campus Fesztiválon egy férfi a hajánál fogva földre rántotta, majd ököllel többször megütötte. A támadás váratlanul érte az egykori műsorvezetőt, akinek esélye sem volt egy megtermett férfi ellen. A sérüléseiről látleletet vetetett és feljelentést tett.

A Bors információi szerint a tanúkihallgatások közben arra jutottak a nyomozók, hogy érdemes lenne a tanúk közül többeket is hazugságvizsgálóra kapcsolni, mert felmerül a gyanú, hogy nem a teljes igazságot vallották még akkor sem, ha a vallomástétel előtt a jogszabályoknak megfelelően felhívták a figyelmüket arra, hogy a hamis tanúzást a törvény büntetni.

Úgy tudni, hogy a nőt megverő társaság tagjai igen sok tanút idéztettek be, de Megyeri társaságából is sokan voltak kénytelenek bemenni a rendőrségre. A lap megkereste Megyeri Csillát is, de nem kívánt nyilatkozni az üggyel kapcsolatban.