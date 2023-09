A legidősebb Schobert csemete most már mondhatni a felnőttek életét éli. Külön költözött szüleitől, és edzéseket is tart.

A hétköznapokban mindent én fizetek magamnak. Egyébként félig-meddig már összeköltöztünk a barátommal, a legtöbb időmet most nála töltöm" – mondta Lara, akinek párja 29 éves, a Kazincbarcikai SC futballistája. Schobert Norbert és Rubint Réka lánya sok időt tölt a városban, nemrég egy olyan fotót osztott meg követőivel, amin a pálya szélén csókolóznak a fiúval. Most szemből is látszik a fiatalember, egy étteremben vannak éppen.