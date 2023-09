Június kivételével az év minden hónapjában a TV2 nyerte eddig a nézettségi versenyt főműsoridőben a 18-59 évesek körében. Augusztusban és egész éves átlagot nézve is a csatornatoplista első helyén végzett a TV2 és a TV2 Csoport is mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+), teljes napon és főműsoridőben egyaránt. Ráadásul a csatorna kereskedelmileg kiemelt célcsoportjában, vagyis a 18-59 éves nézők körében a június kivételével idén minden egyes hónapban piacvezető volt a TV2 nemcsak teljes napon, hanem főműsoridőben is.