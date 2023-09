Jó pár hónapja történt, hogy egy bizonyos nő olyan bejegyzéseket kezdett el közzétenni a közösségi oldalán, ami arról árulkodik, hogy Berki Mazsi vállalkozó párja az illető nő párja is. Vagy legalábbis szeretné, hogy az legyen. Most ennél is továbbment az illető, már-már fenyegetőzik.