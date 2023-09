Korábban már beszámoltunk róla, a Nagy Városligeti Mentőnap főzőversenyén zsűrizett Krausz Gábor. A sztárséf azelőtt elhagyta a helyszínt, hogy megérkezett volna Tóth Gabi, merthogy ő is a rendezvény vendége.

A Blikk számolt be róla, hogy a színpadról Tóth Gabi segített megtalálni egy kislányt a szüleinek. Arra kérte a picit, hogy menjen fel hozzá, ez nem történt meg, végül a színfalak mögött találták meg a szülei. Az énekesnő gitárosával, Csóka Péterrel érkezett a koncertre. A Szeretni jöttem című dal közben Gabi kétszer is elérzékenyült, néhány másodpercre megszakadt az koncert. Azt mondta a közönségnek, hogy a stúdióban is elsírta magát, amikor ezt a dalt vették fel. A szám végén megköszönte nekik, hogy vele vannak. Krausz Gáborral nem találkoztak a Városligetben, hiszen a sztárséf már korábban elhagyta a helyszínt.