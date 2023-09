Sem hazájában, sem az Egyesült Államokban nem került be a TOP 10 legnézettebb műsor közé a Heart of Invictus – számolt be róla a Blikk. Annak ellenére nem kíváncsiak rá az emberek, hogy a herceg és felesége, Meghan Markle is szerepelnek benne. Nem csoda, hiszen nemrég az is kiderült egy szavazáson, hogy Vilmos herceg már a tengerentúlon is népszerűbb öccsénél.