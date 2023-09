Eddig az volt a hivatalos álláspont, hogy egy vényköteles gyógyszer okozta az énekes halálát 2009-ben. Most azonban új információk láttak napvilágot a világsztár boncolási jegyzőkönyve alapján: Jackson testét vágások és sebek borították. Az egyik szemére pedig teljesen megvakult.

A Blikk szemlézte az Express cikkét, amiben azt írják, hogy Michael Jackson karjain szúrásnyomok voltak, amik feltehetőleg azon gyógyszerek miatt jelentek meg, amiket álmatlanságának leküzdésére szedett. A teste egyéb részein is találtak szúrásnyomokat, amik pedig valószínűleg fájdalomcsillapító injekcióktól származtak. A boncolás során az is kiderült, hogy rejtélyes zúzódások borították teste különböző részeit, az énekes eleshetett.

Michael Jackson a bal szemére teljesen megvakult, a gerince és az ujjai is megnyomorodtak, ezen kívül prosztatamegnagyobbodása is volt, és vitiligóban is szenvedett.