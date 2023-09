Korábban már megírtuk, a 2021-ben meghalt Oszter Sándor birtokát lánya, Alexandra gondozza. A színésznő tanfolyamokat is elvégzett, hogy kellő tudással vágjon a hatalmas feladat elébe. Most újabb részleteket árult el a tervekkel kapcsolatban.

Oszter Alexandra arról beszélt legutóbbi interjújában, hogy vannak majdnem két évvel édesapja halála után. "A szakértők azt mondják, egy gyászfolyamat nagyjából öt évig tart, és úgy érzem, a szeretteimmel egészséges fázisában vagyunk az édesapám elvesztése okozta veszteség feldolgozásában. Sokáig nehezemre esett megnézni egy-egy videót, filmfelvételt, amit az ismerőseim vagy a rajongók küldtek apuról, de ma már ott tartunk, hogy meg tudjuk nézni a filmeket, amelyekben szerepelt. Nem állítom, hogy ilyenkor nem lábad könnybe a szemünk, de már tudunk úgy emlékezni édesapámra, hogy a vicces, boldog időket idézzük fel" – mondta a Blikknek Alexandra, aki édesapja diósjenői birtokán él a fiával. A színésznő mindent megtesz azért, hogy méltó módon őrizhesse édesapja emlékét.

Oszter-udvarnak neveztem el édesapám birtokát, ahol igyekszem felépíteni egy közösséget. Szeretnék állandó foglalkozásokat tartani, többek között élményfestést, rajzolást, nyáron gyerektáborokat. Ennek egy részét már elkezdtem, lépésről-lépésre haladok, de még sok minden szervezés alatt áll. Kialakítás alatt vannak szálláshelyek is, ezek megállók lehetnek sok vidéket szerető ember számára. Nagy a birtok, van rajta külön ház, külön helyiség is, és szeretnék újra lovakat idehozni, hogy a kicsik és a nagyok is megtapasztalhassák a lovaglás örömét, ami édesapám számára is sok boldog pillanatot szerzett" - tette hozzá a színésznő, aki a Rózsa Sándor-sorozat rajongóinak egy egészen különleges újítással kedveskedik.