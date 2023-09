A Dancing with the Stars hamarosan új évaddal, új táncosokkal folytatódik, a TV2 pedig most elárulta, hogy mikor és hol teszik nyilvánossá a szereplők névsorát. "Végre kiderül, idén ki lesz az a 10 híresség, aki versenybe száll a DWTS új évadában. Kövesd élőben nagyszabású rendezvényünket a TV2 Play oldalán kedden 19.00-tól!" - olvasható a bejegyzésben.